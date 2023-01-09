حقق العراقي وطبان جابو عباس الرفيعي المركز الأول في شوط المنظمة الدولية للإبل، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق».وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم (الأحد) نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني «الليبي» أحمد محمد أما قنيدي، ونال المركز الثالث «المصري» عمرو محمد شبل الجارية، وجاء مواطنه محمد لطفي السيد فوده بالمركز الرابع، وخامساً «العراقي» عبدالله بن داهي التوبي.وعبر العراقي وطبان جابو عباس الرفيعي عن سعادته بنيل لقب الشوط، وقال: «تشرفت بالمشاركة في مسابقات المهرجان وأشكر جميع القائمين عليه حيث أصبح اليوم محطة عالمية من خلال مشاركة العديد من الدول فيه»، مؤكداً مشاركته في الأعوام القادمة بمسابقات الهجيج والشوط الدولي.