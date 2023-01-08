رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي النصر بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الهلال محمد إبراهيم كنو، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بتاريخ 26-12-2022 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقالت اللجنة إنه بعد استكمال نادي النصر الإجراءات الشكلية، قامت اللجنة بمخاطبة نادي الهلال ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي النصر، وفي ضوء ذلك قُبل الاحتجاج من الناحية الشكلية، وقوبل بالرفض من الناحية الموضوعية. ويعد القرار قابلاً للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على رئيس النادي العربي أمين الملاح لقيامه بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي النادي العربي والنادي الأهلي بتاريخ 27-12-2022، ضمن مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023، وإثارة الرأي العام عبر حساباته الرسمية في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و «سناب شات».

وألزمت اللجنة رئيس النادي العربي أمين الملاح بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحذرته بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام تجاه مسؤولي المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما رفضت اللجنة احتجاج نادي التعاون بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الاتحاد مهند الشنقيطي في المباراة، وبعد استكمال نادي التعاون الإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الاتحاد ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي التعاون.