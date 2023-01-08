لجأ المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، إلى تقنية النظارات السوداء لتطوير قدرات اللاعبين وحراس المرمى، إذ تعمل على تقليل سرعة الكرة في أعين اللاعبين، وهو ما يساعدهم على رد الفعل بشكل أسرع.

المدرب الوطني ماجد الغامدي أكد فعالية هذه التقنية، كونها تحدد نظرات اللاعب وتركيزه على الكرة لمعرفه الانتباه والحضور الذهني، وكذلك متابعة الحارس للكرة أثناء تسلمها وإرسالها، ‏وهذا العمل لأجل قياس أداء حراس المرمى واللاعبين وحضورهم الذهني وأيضا لتحديد الاحتياجات وتحديد الخطط التطويرية المناسبة.

يذكر أن النظارات السوداء التي تسمى النظارات الذكية اشتهرت بعد ظهورها في تدريبات المنتخب السويسري، وهي تحتوي على تقنية لتقليل سرعة الكرة، وتعمل على تحسين الرؤية وتنشيط عضلات العين.