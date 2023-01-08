في أول ردة فعل غاضبة وصادمة للاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد استغناء نادي النصر عن خدماته وتسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في كشوفات الفريق بعد التعاقد معه أخيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال في تعليق صادم: «لطالما اعتقدت أن ميسي أفضل من رونالدو، لكن بعد أن تدربت مع رونالدو اكتشفت أنني على صواب». جاء ذلك على ذمة صحيفة موندو ديبورتيفو نقلا عن «إن تي في سبور»، التي أوضحت أن الكاميروني أبو بكر البالغ من العمر 30 عامًا لم يترك أي شك في أنه لا يكن أي حب لمهاجم ريال مدريد السابق.

وكان أبو بكر هو اللاعب الذي ضحى به النصر لفتح خانة لتسجيل كريستيانو رونالدو، الذي ينتظر الظهور الرسمي لأول مرة مع نادي النصر السعودي إثر غيابه بسبب العقوبة التي تم نقلها من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن أبو بكر ليس الوحيد الذي يبدو أنه يدعم ميسي ويفضله على حساب رونالدو، وأضافت: من المؤكد أن بعض تصريحات المدير الفني لفريق النصر الفرنسي رودي غارسيا لم تتفق بشكل جيد مع البرتغالي، عندما قال: «حاولت إحضار ميسي من الدوحة» في المؤتمر الصحفي قبل وقت قصير من وصول كريستيانو إلى الأراضي العربية، وإن كانت مزحة بسيطة من المدرب، لكنه لم يخف إعجابه بليونيل ميسي.

وزادت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن الصحفي بن جاكوبس، إن أبو بكر لم يفسخ عقده مع النصر بعد، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه، حيث تتواصل المحادثات لإيجاد أفضل حل بين الطرفين.

وكانت «عكاظ» قد كشفت سابقا أن إدارة نادي النصر توصلت إلى اتفاق مع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، على رحيله من النادي بنظام الإعارة لأحد الأندية الأوروبية، حيث كشف المصدر أن أبو بكر لديه عرضان؛ الأول من مانشيستر يونايتد والآخر نادي فناربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر أبو بكر إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في استقطابه، وتبقى فقط مخاطبة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإسقاط اسم اللاعب الكاميروني، وتسجيل الوافد الجديد كريستيانو رونالدو في كشوفات النادي بعد وصول بطاقته الدولية.