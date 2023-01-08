أكد البريطاني بامفورد دينيس أنطوني المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشكّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه الرياضة في مختلف أرجاء العالم.وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه لأهل السعودية ولموروثهم، إضافة إلى تشجيع الأصدقاء والتنظيم الذي لاحظه خلال زيارته العام الماضي للمهرجان.وأضاف: «أنصح الجميع بالمشاركة وزيارة المهرجان، وأنا منذ 7 سنوات أتردد على المملكة؛ وبمجرد وصولي أرتدي الزي الرسمي السعودي، وأتمنى البقاء هنا مستقبلاً».