اقترب اللاعب ماجد كنبه من الانضمام لصفوف فريق الشباب عقب دخوله فترة الستة أشهر (الحرة)، ومن المتوقع إعلان تفاصيل التعاقد مع اللاعب من قبل نادي الشباب خلال الساعات القادمة، بحسب مصادر خاصة أبلغت «عكاظ».وبذلك ينضم كنبه لزملائه السابقين الذين سبق أن كانت بدايتهم من خلال الفئات السنية بنادي الاتحاد وهم: فواز القرني، وهتان باهبري، وفهد المولد.يذكر أن ماجد كنبه خاض تجارب احترافية مع عدد من الأندية بداية من الاتحاد ومن ثم الأهلي والباطن والفتح، وحاليا في طريقه لنادي الشباب.