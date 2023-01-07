استطاع فريق الاتفاق الفوز على أبها بـ 2 -1 بعد أن كان متأخراً في نتيجة المباراة التي لعبها الفريقان اليوم في الدمام، لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023. هذا الفوز أسهم في وصول الاتفاق إلى النقطة الـ16 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة الـ16 تاسعاً في سلَّم ترتيب فرق الدوري.من جهتهما، تعادل الفيحاء والباطن إيجابياً بهدفين لكلٍّ منهما في المباراة التي لعبها الفريقان لحساب ذات الجولة، ليصبح لدى الفيحاء 12 نقطة في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد الباطن نقطتين، قابعاً في المركز الأخير في سلَّم الترتيب.