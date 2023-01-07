واصل اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو تمارينه الخاصة على الرغم من منح مدرب الفريق رودي جارسيا راحة لجميع اللاعبين لمدة يومين بعد نهاية مباراة الفريق الدورية أمام الطائي التي انتهت بفوز النصر بهدفين للاشيء. وظهر البرتغالي في صور خاصة وهو يجري تمارينه الانفرادية في أحد المراكز الخاصة، رفقة الجهاز الفني المساعد للفرنسي جارسيا ضمن برنامجه التأهيلي، تمهيداً لظهوره الأول بشعار النصر بشكل رسمي، الذي سيكون أمام الاتفاق في الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين بتاريخ 21 يناير 2023 بالرياض، بعد تسجيله قبل مباراة الطائي بديلاً للكاميروني فينيست أبوبكر التي غاب عنها بسبب إيقافه مباراتين، وسيغيب أيضاً أمام الشباب في الجولة القادمة.