حصد المواطن ناصر عيد العتيبي المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد لون الوضح بالمنقية «مذهلات الجزيرة» ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق».وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم (السبت)، نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني القطري سالم عجيم الشرافي بالمنقية «الصفوة»، وحقق المركز الثالث المواطن خالد جدعان الشمري بالمنقية «الباشات»، وجاء بالمركز الرابع المواطن سليمان عساف العتيبي بالمنقية «فهاقات»، وحقق المركز الخامس المواطن خالد مخلد العتيبي بالمنقية «مرجحات».