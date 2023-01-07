خطفت المشاركة نورة بنت عبدالله المهيدب المركز الأول في شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق».وجاءت في المركز الثاني نورة بنت مهدي الدوسري، وحلت في المركز الثالث الهنوف بنت سليمان بن عبدالله الراجحي، ونالت المركز الرابع رهف بنت علي بن محمد القحطاني، وبالمركز الخامس حصة بنت عبدالله آل زاين.