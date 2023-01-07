وقع «Liga Portugal» اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية للحصول على الحقوق الحصرية لبث كأس أليانز البرتغالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للموسم 22/23، وقال المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى البرتغالي تياجو مادوريرا: «نحن سعداء للغاية بوجود شريك إعلامي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل شركة الرياضة السعودية، وهذه الاتفاقية تدعم هدف الدوري المتمثل في اكتساب حضور دولي أوسع لكرة القدم البرتغالية».فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة الرياضة السعودية كريستيان بير:«يسعدنا أن نعلن أننا سنبث كأس أليانز حصريّاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر Liga Portugal شريكاً مهماً، ونحن عرضنا بالفعل الدوري البرتغالي على SSC هذا الموسم، وإضافة مسابقة الكأس يعزز شراكتنا».وأضاف: «وسيط الاتفاقية ستيفن ريوم من For Media في دبي: يسعدنا أن نقدم مسابقة الكأس الأوروبية الممتازة هذه إلى مشاهدي الرياضة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر SSC».