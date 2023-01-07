تبقى أقل من 10 أيام على دخول اللاعبين وليد باخشوين، وحمد الجيزاني، الفترة الحرة لينضما لزميلهما علاء حجي، الذي دخلها. وأبان مصدر وحداوي لـ «عكاظ» أن هذا الثلاثي لم يتلقَ حتى هذه اللحظة عروضاً رسمية من إدارة النادي رغم أن الثلاثي لديهم الرغبة في البقاء داخل أسوار النادي والتجديد لفترة قادمة، كما أن هذه الثلاتي يعد ركيزة أساسية في الفريق، ورحيلهم سيؤثر كثيراً على مستوى الفريق خلال الفترة القادمة.ومن جهة أخرى استبعد المصدر الوحداوي حصول إدارة النادي على الكفاءة المالية خلال الفترة الحالية؛ نظراً للعجز المالي الذي تمر به خزينة النادي في ظل عدم وجود تبرعات مالية من قبل تجار مكة المكرمة وأعضاء الشرف، إذ يتوجب على إدارة النادي سداد 38 مليوناً من أجل الحصول على الكفاء المالية، منها 25 مليوناً رواتب اللاعبين المحترفين المتأخرة لـ 5 أشهر، و13 مليوناً لإقفال ملف الشكاوى العالقة في الفيفا كمستحقات مالية للاعبين جستافو وعثمان أوتارا.