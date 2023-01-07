استفاد أكثر من 400 مشارك وزائر لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خدمات جمعية «آيات» لتحفيظ القرآن الكريم، بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم برماح «بيان» في مجال تصحيح تلاوة سورة الفاتحة.وتستقبل الجمعية المستفيدين بشكل يومي في مسجد شارع الدهناء، من الزوار والمشاركين من ملاك ورعاة وجميع شرائح المجتمع؛ بغرض تصحيح تلاوة القرآن الكريم في سورة الفاتحة، وتطبيق أحكام التجويد، واستغلال وقت التواجد بالمهرجان بما يعود عليهم بالنفع.ويقوم على برنامج التصحيح 4 أشخاص من الكوادر المؤهلة التي تجيد قراءة القرآن وتجويده يستقبلون الزوار، ويستمعون إلى تلاوتهم، ثم يقومون بتصحيحها، إذ تسعى الجمعية لتعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويداً بتميز وإتقان؛ من خلال برامج متنوعة ومناهج علمية متخصصة وكفاءات متميزة، وربط جميع فئات المجتمع بالقرآن الكريم.