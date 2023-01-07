حققت المطية «غلا» للقطري حمد جار الله البريدي أفضل توقيت في الأشواط المسائية في فئة (اللقايا- بكار وقعدان) بزمن 7:58:638 دقيقة خلال الشوط الثالث في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل، التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: سهيل الرملي محمد العامري، عقاب سليم الدهاسي، مشعل جار الله أبو شريدة، عبد الهادي راشد المري، ناصر سعود آل شافي، عتيق فران المري، هادي سالم المري، محمد ناصر المري، حمد محمد المري، حسين علي المري.