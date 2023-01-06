حافظ فريق النصر على صدارة دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة بعد فوزه على ضيفه الطائي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الثانية، سجل للنصر تاليسكا هدفي الفوز، وبهذا يحقق النصر فوزه التاسع في المسابقة، تاركا الطائي في المركز السابع برصيد ١٨ نقطة بعد خسارته السادسة.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، كسب فريق الخليج مضيفه التعاون بهدف دون رد، سجل للفريق الضيف فابيو مارتينز، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة ليرتفع رصيده لـ 7 نقاط وفي المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 23 وفي المركز الخامس.تغلب العدالة 2-1 على ضيفه الفتح مساء اليوم الجمعةوفي الأحساء وبالتحديد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تذوق فريق العدالة طعم الفوز للمرة الثانية على ضيفه الفتح في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1، سجل للعدالة عارف آل حيدر وأندرسون بلاتا، وللفتح فراس البريكان، وبهذا الفوز يحتل العدالة المركز الرابع عشر بـ8 نقاط ويحتل الفتح المركز التاسع بـ 14 نقطة.