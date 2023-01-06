لم يمهل الرباط الصليبي لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالإله المالكي، كثيرا في الملاعب والدفاع عن فريقه «الأزرق» حيث منذ قدومه للهلال في 22 يناير 2022 ، لعب 4 مباريات فقط مع ناديه الجديد بعد انتقاله من الاتحاد بشكل رسمي، وأصيب في 2 فبراير 2022 ، أثناء مشاركته مع «الأخضر» في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وبالتحديد في مواجهة المنتخب الياباني على ملعب «سايتاما »، وبعد رحلة علاج طويلة عاد «المالكي» للركض مرة أخرى وشارك في المونديال، إلا أن الإصابة لحقته مرة أخرى في 5 يناير 2023، أثناء لقاء الفريق أمام الاتحاد التي أقيمت على ملعب الجوهرة ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.من جانبه علق اللاعب المالكي بقوله عبر موقعه الرسمي «تويتر» : «قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، مؤمنين راضين بقضاء الله.. إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى، ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب»، ليرد عليه رئيس النادي فهد بن نافل بقوله: «ثقتنا بك كبيرة أنك ستعود أقوى -بإذن الله- بجدك واجتهادك.. والحمد لله على سلامتك يابو سعد».المالكي خلال سنة مع الهلال:‏• 22 يناير 2022انتقال لنادي الهلال‏• 2 فبراير 2022إصابته بالرباط الصليبي.‏• 5 يناير 2023إصابته بالرباط الصليبي.