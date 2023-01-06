أعلن نادي الهلال، أن الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالإله المالكي، اليوم (الجمعة)، أظهرت تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، كاشفا أن اللاعب سيجري عملية جراحية خلال الفترة القادمة.

وعلق اللاعب المالكي بقوله: «قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، مؤمنين راضين بقضاء الله.. إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى، ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب».

وعلّق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل بقوله: «ثقتنا بك كبيرة أنك ستعود أقوى -بإذن الله- بجدك واجتهادك.. والحمد لله على سلامتك يابو سعد».



يذكر أن اللاعب عبدالإله المالكي تعرض للإصابة أثناء لقاء فريقه الهلال أمس (الخميس) أمام الاتحاد، الذي انتهى بفوز الزعيم بهدف دون مقابل، إذ خرج من أرضية الملعب متأثرا ومغالباً دموعه، وسط مواساة من زملائه في الهلال، وكذلك من لاعبي الاتحاد.