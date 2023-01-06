حققت المطية «شاهين» للمواطن حمد علي المري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (اللقايا- بكار وقعدان) بزمن 8:01:529 دقيقة خلال الشوط العاشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد فران المري، حمد غانم الكواري، راشد محمد النابت المري، عائض محمد القحطاني، سعيد علي المري، طالب راشد المري، حمد عبد الرحمن المري، فيصل عايض العصيمي، صالح فرج آل رزق، محمد ربيع صالح المري، جابر سالم جابر المري، نواف مهراس الهاجري، محمود محمد الوهيبي.