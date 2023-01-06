حصد الكويتي دبوس مبارك الدبوس المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الصفر بالمنقية «ندر الصفر» ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق».وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم (الجمعة) نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني الكويتي حمود دبوس الدبوس بالمنقية «الندر»، وحقق المركز الثالث المواطن عبدالله فهد الشريع بالمنقية «صفر الطنايا»، وبالمركز الرابع المواطن بدر عبدالله الحربي بالمنقية «البوادر»، وحقق المركز الخامس المواطن صاطي منور المطيري بالمنقية «الصاطيات»، وفاز بالمركز السادس الكويتي ناصر هديبان فالح الدوسري بالمنقية «بنات طياح»، وجاء بالمركز السابع محمد عبدالله العامري بالمنقية «الشامخات»، ونال المواطن عبدالله بن عبدالعزيز السلطان المركز الثامن بالمنقية «موفقات»، وجاء في المركز التاسع المواطن ناصر عبيد العجمي بالمنقية «لهامات»، وفاز بالمركز العاشر غازي بن صالح العتيبي بالمنقية «زينات المبادي».