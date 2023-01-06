تمكنّ القطري ناصر العطية سائق فريق «تويوتا غازو» من تحقيق المركز الأول في خامس مراحل رالي داكار السعودية، الذي يقام للعام الرابع على التوالي في المملكة، إذ كانت المنافسة عبارة عن مرحلة دائرية حول منطقة حائل، ولمسافة 649 كلم؛ منها 275 لمرحلة الربط، و374 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، متفوقاً على الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق «أودي» صاحب المركز الثاني، وزميله في الفريق الفرنسي بيترهانسيل صاحب المرتبة الثالثة، فيما أنهى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق «أوفردرايف» المرحلة رابعاً.واستطاع ناصر العطية الحفاظ على موقعهِ في صدارة الترتيب العام، يليه بيترهانسيل، وبفارق 22 دقيقة، فيما تراجع يزيد الراجحي إلى المركز الثالث، وبفارق 27 دقيقة عن متصدر الترتيب.ونجح الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق «مونستر إنرجي هوندا»، في تسجيل الزمن الأسرع في فئة الدراجات النارية، فيما حلّ زميله التشيلي ناتشو كورنيخو ثانياً بفارق 13 ثانية، جاء من خلفهما الأمريكي توبي برايس درّاج فريق «ريد بُل كيه تي أم» ثالثاً، بفارق 3 دقائق و56 ثانية.على صعيد متصل، أعلن منظمو رالي داكار السعودية 2023م، تعديل خط النهاية في المرحلتين السادسة والسابعة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية التي شهدتها منطقة الدوادمي، والتي كانت سبباً في نقل مخيم المبيت «البيفواك» من الدوادمي إلى الرياض؛ لتلافي الظروف الصعبة.