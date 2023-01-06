عجز لاعب الاتحاد «عبدالرزاق حمدالله» عن تسجيل الأهداف أمام الهلال وذلك في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الاتحاد بالهلال في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة 12من دوري روشن للمحترفين، ولم يستطيع التسجيل على الهلال في آخر 7 مباريات، إذ لعب أمام الهلال 6 مباريات سابقة دون أن يسجل فيها وكان «حمدالله» قد صال وجال في هذه المباراة، ولكن المعيوف تصدى لأكثر من هجمة خطيرة من اللاعب، وبهذا يكون «حمدالله» لعب أمام الهلال 5 مباريات بقميص النصر، ومباراتين مع الفريق الاتحادي، ولم يستطع أن يمارس هوايته التهديفية في مرمى الأزرق، وبهذا يواصل «حمدالله» الصيام عن التهديف في مرمى الفريق الهلالي.