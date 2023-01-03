تنفذ لجنة الصحة والرقابة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، وعلى مدار الساعة، جولات ميدانية رقابية؛ بهدف تأمين الجانب الغذائي والصحي، والتأكد من توفير بيئة صحية آمنة تضمن سلامة زوار المهرجان والمشاركين.وبلغ عدد الجولات المنفذة 30 جولة رقابية على الأسواق والمحال في منطقة المهرجان، ولم يتم رصد أي مخالفة تذكر.ويقوم فريق اللجنة المكون من 6 أعضاء (رجال ونساء)، بالتعاون مع الأمانة والبلديات بالمتابعة والتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات الجاهزة التي تباع لدى الأسر المنتجة والمطاعم، وتنفيذ جولات رقابية على المحال التجارية بشارع الدهناء؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات المترتبة عليهم، ومطابقة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع للاشتراطات الصحية؛ لتأمين الجانب الغذائي، وفق معايير الجودة بما يضمن تعزيز الصحة والسلامة للمشاركين والزوار.كما تعمل لجنة الصحة والسلامة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مراقبة سوق الأبل، والتأكد من سلامة المعروض منها للبيع في السوق وخلوها من الأمراض.