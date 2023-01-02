رغم زخات المطر والأجواء الشتوية التي تشهدها الصياهد (مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة)، إلا أن الزوار تواجدوا في الفعاليات وحضروا عروض الإبل، مستمتعين بالعروض التي أضافت لها جمالاً وندية، والتقطوا صوراً من جمال الطبيعة التي امتزجت مع الموروث الشعبي على أرض المهرجان.وتشهد أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ مساء أمس أمطاراً متفاوتة بين المتوسطة والغزيرة. ودفعت الأجواء الماطرة العديد من الزوار من عوائل وأفراد إلى الحضور والاستمتاع بالفعاليات التي وفرتها إدارة المهرجان، التي اتخذت بدورها كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية حول ذلك، وتم توزيع المهمات والمعدات، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار على الفور، وتعمل خلاله الفرق الميدانية على مدار الساعة، بهدف معالجة أي أعطال تحدث بشكل مباشر.