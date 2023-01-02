أكدت مصادر صحيفة «آس» الإسبانية أن عددا كبيرا من اللاعبين سوف يدخلون قريبا الفترة الحرة من عقودهم مع أندية الدوري الإسباني ويبلغ عددهم 103 لاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 من أبرز اللاعبين في القائمة وزملاؤه في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، والإسبانيون ماركو أسينسيو، وناتشو، وداني سيبايوس، وفي برشلونة القائدان سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو، والهولندي ممفيس ديباي، والظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو.

وزادت الصحيفة أن بعض الأندية تسابق الزمن لتجديد عقود لاعبين تنتهي الصيف المقبل وتجنب رحيلهم مجانا، بينما مصير عدة لاعبين في يد أنديتهم أو يملكون القرار، حيث تلقوا عروضا للتجديد كحال بنزيما والألماني توني كروس في ريال مدريد، والإسباني سيرجيو بوسكيتس في برشلونة.

ويعتبر كريم بنزيما، 35عاما، الأعلى قيمة سوقية ضمن اللاعبين الـ103، وتبلغ قيمته 35 مليون يورو، وبعده يأتى ماركو أسينسيو بـ25 مليون يورو، وتوني كروس وممفيس ديباي بـ20 مليون يورو.

وقالت التقارير إن هناك فرصة كبيرة للحاق عدد من أولئك اللاعبين «الأحرار» بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الملاعب السعودية التي باتت وجهة مؤكدة لنجوم عالميين قريبا.