حذر رئيس اللجنة المنظمة الإعلامية لبطولة خليجي 25 أحمد الموسوي من تذاكر السوق السوداء التي من المتوقع أن تتواجد في أماكن غير معترف بها، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباراة افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي ستنطلق في السادس من الشهر المقبل في محافظة البصرة.وقال الموسوي: الدفعة الأولى المخصصة لحفل افتتاح البطولة نفدت بعد طرحها بساعات، وسيتم طرح الدفعة الثانية من بيع التذاكر إلكترونياً اعتباراً ، على أن تكون عملية البيع المباشر للتذاكر طرحت الأول في 5 منافذ.وأضاف: يجب اقتناء التذاكر من المصادر المعروفة، كما يمكن حجز تذكرة أي مباراة من مباريات الدور الأول، فضلاً عن مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية إلكترونياً.من جانبه شدد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، في تصريحات صحفية، على جاهزية الفنادق لاحتضان المنتخبات المشاركة في البطولة.