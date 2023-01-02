سجّل درّاج فريق «باس ورلد كيه تي إم» الأمريكي ماسون كلاين أسرع زمن للمتنافسين في المرحلة الثانية لفئة الدراجات النارية ضمن منافسات رالي داكار السعودية 2023، والتي انطلقت اليوم من ينبع إلى العلا.وعلى الرغم من تلقيه عقوبة زمنية نتيجة للسرعة الزائدة في بعض مقاطع السباق، حسم الأمريكي فوزه الأول بزمن قدره 5 ساعات و23 دقيقة و4 ثوان، متفوقاً بفارق دقيقة و9 ثوان على درّاج فريق «هيرو موتور سبورتس» الألماني سباستيان بولر، فيما حلّ درّاج فريق «هوسكفارنا» الأمريكي سكايلر هاوز في المركز الثالث بفارق دقيقة و13 ثانية عن المتصدر.وجاء درّاج فريق «هيرو موتور سبورتس» البتسواني روس برانش في المركز الرابع، أمام دراج فريق «ريد بُل كيه تي إم» الأسترالي توبي برايس في المركز الخامس، ودرّاج فريق «مونسر إنرجي جيه بي» الإسباني خوان باريدا في المركز السادس، ودرّاج فريق «شيركو» الإسباني لورينزو سانتونيلو في المركز السابع، وحلّ درّاج فريق «ريد بُل كيه تي إم» الأرجنتيني كيفين بينافيديس في المركز الثامن، وتراجع درّاج فريق «ريد بُل غازغاز» الأسترالي دانيال ساندرز إلى المركز التاسع، وأكمل درّاج فريق «ريد بُل كيه تي إم» النمساوي ماتياس والكنر ترتيب العشرة الأوائل للمرحلة.