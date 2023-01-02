استعاد حامل لقب فئة السيارات في رالي داكار السعودية، سائق فريق تويوتا غازو القطري ناصر العطية، عافيته بعد النتيجة المخيبة التي سجلها في المرحلة الأولى أمس، وسجّل فوزاً مستحقاً بالمرحلة الثانية اليوم بعد أداء ثابت طوال السباق، وهو الفوز الأول للسائق القطري في حملته للدفاع عن لقبه هذا العام.وبفارق 14 ثانية فقط، حسم العطية صدارة الفئة بعد منافسة قوية مع سائق فريق «أوفردرايف» الهولندي إيريك فان لون، والذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء سائق أودي الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث بفارق 5 دقائق و5 ثوان عن العطية المتصدر.وبهذه النتيجة، قلّص السائق القطري الفارق مع كارلوس ساينز في الترتيب العام للفئة حيث قفز إلى المركز الثاني بفارق دقيقتين و12 ثانية، لتشتعل المنافسة على لقب الفئة مبكراً من المرحلة الثانية.وفي باقي النتائج، حلّ سائق فريق سينشري ريسينغش الفرنسي ماتيو سيرادوري في المركز الرابع، أمام سائق فريق تويوتا غازو الجنوب أفريقي جينيل دي فيليرز في المركز الخامس، فيما أنهى سائق فريق أوفردرايف السعودي يزيد الراجحي المرحلة في المركز الثاني عشر.وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، تمكّن درّاج فريق «ياماها ريسينغ إس إكس إم دراج أون» الفرنسي أليكساندر غيرو من الصمود بعد منافسة شرسة مع دراج «تيم 7240» الأرجنتيني مانويل أندوخار، والذي حاول تسجيل فوزه الثاني على التوالي.وبينما كان الأرجنتيني قريباً من تحقيق الفوز بالمرحلة، إلا أنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة السباق السريعة وتراجع لأكثر من 7 دقائق خلف الفرنسي متصدر الترتيب، واستفاد درّاج فريق «ديل أمو موتور سبورتس باي موتول» الأمريكي بابلو كوبيتي من هذا التراجع ورفع وتيرة سرعته في المقطع الأخير منهياً السباق في المركز الثاني بفارق 3 دقائق و25 ثانية عن غيرو، وجاء درّاج فريق «دراج أون رالي» الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو في المركز الثالث بفارق 5 دقائق و29 ثانية.وحلّ أندوخار في المركز الرابع، أمام الليتواني لايسفيداس كانشيوس في المركز الخامس، تلاه التشيلي جيوفاني إنريكو في المركز السادس، والسلوفاكي جراج فارغا في المركز السابع، والبولندي كاميل فيسنفسكي في المركز الثامن، والفرنسي سباستيان سوداي في المركز التاسع، وأكمل التشيكي زدينك توما ترتيب العشرة الأوائل للمرحلة.