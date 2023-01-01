أوضح رئيس رابطة جمهور الاتحاد حمدان مغربي، أن جمهور الاتحاد متعود على دعم فريقه في أي مناسبة رياضية، «وما شاهده الجميع من سرعة نفاد جزء كبير من تذاكر مباراة الاتحاد والهلال ليس بغريب على جمهور العميد الذي عودنا دائماً على وقفاته الصادقة من مباراة لأخرى». وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ»: هذا جمهور العميد، يدعم ناديه في كل الأحوال، ولا يحتاج إلى دعوة، ومعروف بأنه الجمهور الأول على مستوى المملكة، والأرقام تثبت ذلك، كاشفاً عن جاهزيتهم لمواجهة «الكلاسيكو» الخميس القادم، وسيظهر الجمهور بصورة مشرفة كما تعود الجميع. وقال «هناك ترتيبات خاصة سنفاجئ بها الجماهير في الملعب»، مطالباً جماهير النادي الحاضرة بارتداء قميص الاتحاد المقلم وتوحيد اللبس، مؤكداً أن المايكرفونات المسموح بها داخل استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» هي ٣ فقط. وأضاف «النظام لا يسمح بزيادة العدد، إلا إذا عملت لنا إدارة ملعب الجوهرة استثناء فهذا شي جميل، ونحن مستعدون لإدخال ١٠ مايكات».يذكر أنه تم بيع 40 ألف تذكرة خلال 3 ساعات، وقبل ثلاثة أيام من مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة بين الاتحاد والهلال يوم الخميس القادم على ملعب «الجوهرة»، بعد اعتماد 3 فئات لبيعها (الموحدة 50 ريالاً)،(الفضية 500 ريال)، (الذهبية 1000 ريال).