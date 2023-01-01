استبعدت مصادر فنية وإدارية في نادي النصر، الحديث عن صفقات الصيف قبل التقييم الفني لفريق النصر في نهاية الموسم الحالي، ومعرفة حصيلة البطولات التي سيحصل عليها هذا الموسم.من جانبه، نفى مصدر مطلع لـ«عكاظ» تقارير الصحف العالمية حول رغبة النادي ضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس، ليجتمع بزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد إتمام صفقة التعاقد مع الهداف البرتغالي، الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وقال «غير صحيحة».وأشار المصدر إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو، والتقاء المدير الفني لفريق النصر الأول رودي غارسيا، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين في الصيف القادم.في المقابل، وصف عضو شرف نادي النصر عضو فريق مفاوضات النصر في توقيع كريستيانو، محمد الخريجي التوقيعمع النجم العالمي بالقيمة المختلفة التي تضاف إلى بلادنا، وتعزز مكانة النادي تسويقياً واستثمارياً.وقال عبر حسابه في تويتر «كرة القدم صناعة، ورياضتنا تستحق المزيد، لأننا نعيش في عصر الرؤية التي لا تعترف بالخطوات البسيطة، بقيادة قائدنا الملهم». وزاد «صفقة مهمة ونتمنى أن نشاهد مثلها في دورينا».