شهد ختام الجولة الـ11 من دوري روشن للمحترفين أحداثاً مثيرة، إذ تمكن ضمك من إحراج مضيفه الهلال، بعد تعادل معه بهدفين لكل منهما، وفي ديربي القصيم تجاوز التعاون جاره الرائد بثلاثة أهداف لهدفين، وفي الدمام تمسك النصر بصدارته بعد فوزه على مضيفه الخليج بهدف دون مقابل.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فرط الهلال في ثلاث نقاط ثمينة، بعد أن تقدم بهدفين نظيفين على ضيفه ضمك الذي عاد للقاء وأدرك التعادل في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما، أحرز هدفي الهلال أوديون إيغالو (د:38)، ولوسيانو فيتو (د:51)، فيما أحرز هدفي ضمك عبدالإله الشمري (د:75)، وعبدالعزيز الشهراني (د:90+1).وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الرابع ويصل للنقطة 22 في المركز الخامس، فيما حقق ضمك تعادله السادس ووصل للنقطة 18 في المركز السادس.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، انتهى ديربي القصيم بفوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين للرائد، أحرز أهداف التعاون كاكو (د:5)، نالدو (د:40)، ليندر تاوامبا (د:84)، فيما أحرز هدفي الرائد جوليو تافاريس (د:45+4)، ومحمد فوزير (ركلة جزاء:90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه السابع ويصل للنقطة 23 في المركز الرابع، فيما تعرض الرائد للخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ11.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، قاد المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر فريقه النصر لفوز ثمين تمكن من خلاله استعادة صدارته للدوري، بعد إحرازه الهدف الوحيد لفريقه (د:5)، ليحقق النصر فوزه الثامن ويصل للنقطة 26 معتلياً صدارة الدوري، فيما تلقى الخليج الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الـ15.