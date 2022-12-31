للمرة الثانية على التوالي يخرج الأهلي متعادلاً في دوري يلو للدرجة الأولى، بعد تعادله مع ضيفه الساحل بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن لقاءات الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى.شهد اللقاء أداء متوسطاً من الفريقين، وفي نصف الساعة الأخير انتفض كل منهما، إذ بدأت الإثارة عن طريق لاعب الساحل سالم المقعدي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18، لم يرها الحارس محمد الربيعي إلا وهي تسكن شباكه هدفاً أول للساحل (د:61)، ولم ينتظر الأهلاويون كثيراً حتى تمكن حسن العلي من إدراك التعادل برأسية رائعة (د:68)، ومن ثم أضاف المتألق هيثم عسيري الهدف الثاني للأهلي (د:83)، وفي الوقت بدل الضائع عاد الساحل للمباراة وأدرك التعادل عن طريق لاعبه راضي الراضي (د:90+3)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله السادس ويصل للنقطة 21 في المركز السادس ويتبقى له لقاءان مؤجلان، فيما حقق الساحل تعادله السابع ووصل للنقطة 13 في المركز الـ15.