وصلت قيمة مزاد شداد ندر الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار «همة طويق» إلى نحو 30 مليون ريال وسط احتدام المنافسات بين متصدر المسابقة عبدالمحسن الراجحي بفارق أكثر من ألف نقطة عن منافسِه محمد بن عبدالله بن عودة.ويشهد المزاد يوميًا تنافسًا كبيرًا بين المشاركين الباحثين عن اللقب؛ حيث يسجل يوميًا مبالغ مليونية؛ لحصد أكبر عدد من النقاط للفرديات المشارِكة والمنقيات وتعزيز الحضور بالمنافسة.وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة قد اعتمدت ضوابط الإيجار وشروط اكتساب نقاط (شداد ندر الصفر) لجميع الفئات من خلال مزاد علني وحضوري في قاعة طويق، وبينت أن الإيجار مقتصر على المشاركات بعد تأهلها من التحكيم المبدئي في جميع الفئات، على أن يتم الإيجار قبل التحكيم النهائي عبر مزاد واقعي، ومن جهة مختصة بالمزادات ومحايدة؛ وذلك بهدف التنظيم والتسهيل على المؤجر، وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على نقاط أكثر من المستأجرين المنافسين على جائزة «الشداد» بطريقة نظامية تضمن حقوق الطرفين.