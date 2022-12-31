انطلقت اليوم (السبت) منافسات النسخة الـ45 من رالي داكار، الذي تحتضنُه المملكة العربية السعودية للعام الرابع توالياً، ويستمر حتى الـ15 من شهر يناير 2023، وبمسافةٍ تتخطى 8500 كلم.وشهد اليوم الأول بدء المرحلة التمهيدية من الرالي، بمسافة 11 كلم، وذلك حول مخيم البحر بينبع، بمشاركة 820 سائقاً وملاحاً، حيث تم تقديم المتسابقين في فئات السباق الست: السيارات، والدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات (الكوادز)، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة (تي 3 وتي 4)، إضافةً إلى فئة داكار كلاسيك.وتمكن السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «أودي» من الفوز بالجولة التمهيدية عن فئة «تي 1»، مسجلاً الزمن الأسرع، فيما حلّ الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق «البحرين ريد إكستريم» في المرتبة الثانية، وجاء مواطنه بيتر هانسيل سائق فريق «أودي» ثالثاً في الترتيب، بينما جاء القطري ناصر العطية سائق فريق «تويوتا»، حامل لقب رالي داكار في نسخته الأخيرة 2022، في المركز الرابع، يليه الفرنسي «غولارين تشيتشيريت» سائق فريق «جي سي كاي موتور سبورت» في المركز الخامس، ثم الإسباني كارلوس ساينز سائق «أودي» سادساً، أما السعودي يزيد الراجحي سائق «أوفر درايف» فقد حلّ في المرتبة السابعة.وفي فئة الدراجات النارية، تصدّر الأسترالي توبي برايس درّاج فريق «كيه تي إم» صدارة هذه الفئة، متفوقاً على مواطنه دانيال ساندرذ درّاج فريق «غاز غاز» الذي وصل ثانياً، وبفارق ثانية واحدة، فيما جاء البستواني روس برانش ممثل فريق «هيرو» في المركز الثالث.وعن فئة الدراجات رباعية العجلات (الكوادز)، دشّن الفرنسي أليكسندر غيرو حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتحقيقه المركز الأول في المرحلة التمهيدية، وذلك بفارق ثانيةٍ واحدةٍ عن البرازيلي مارسيلو ميديروس صاحب المرتبة الثانية، أما الإسباني دانيال فيلا فقد جاء ثالثاً للترتيب.ونجحت الإسبانية كريستينا غوتييرز سائقة فريق «ريد بُل كان أم» في الحصول على المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تي 3»، يليها الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق «ريد بُل أوفرود» في المركز الثاني، فيما كان البلجيكي ويليام دي ميفيوس سائق فريق «جيرالي تيم» ثالث الواصلين في هذه الفئة.وبالنظر إلى فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تي 4»، فقد حسم سائق فريق «ريد بُل كان أم» الليتواني روكاس باسيوشكا الصدارة التمهيدية، متفوقاً على البرازيلي كرستيانو باتيستا سائق فريق «ساوث ريسينغ» الذي وصل ثانياً، بينما جاء سائق فريق «كان أم فاكتوري ساوث ريسينغ» الإسباني جيرارد فاريس ثالثاً.التشيكي مارتن ماتشيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي تيم» ظفر بالمركز الأول في فئة الشاحنات، متقدماً على الهولندي مارتن فاندنبرينك سائق فريق «يورول تيم دي روي»، فيما حلّ الهولندي يانوس فان كاسترين سائق فريق «سماكينري تيم دي روي» في المرتبة الثالثة في المرحلة التمهيدية.ومن المنتظر أن تبدأ صباح غدٍ (الأحد) 1 يناير 2023 منافسات المرحلة الأولى في ينبع، التي ستكون عبارة عن مرحلةٍ دائرية لمسافة 603 كلم؛ منها 235 كلم لمرحلة الربط، و368 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.يذكر أن النسخة الجديدة من رالي داكار السعودية 2023 تتكون من 14 مرحلة، منها مرحلة تمهيدية واحدة، حيث تمر بالبحر الأحمر، وصولاً إلى ساحل الخليج العربي، على أن يتخلّل هذه الرحلة المرور بالعلا، حائل، الدوادمي، الرياض، حرض، الربع الخالي، شيبة، الهفوف، والدمام.