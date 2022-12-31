استقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق» وفدًا من الجمعية الوطنية للمتقاعدين؛ وذلك امتدادًا للمبادرات المختلفة التي أطلقتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في المهرجان.واطلع أعضاء الجمعية خلال زيارتهم على مختلف الأنشطة والفعاليات، وشاهدوا عروض الطبع، ووقفوا على متحف الأسلحة، واستمتعوا بالقهوة العربية على أنغام الربابة في بيت اليقطين، معبرين عن سعادتهم بتواجدهم في المهرجان والاستمتاع بفعالياته، مشيدين بما شاهدوه من تنوع وتميز في أنشطته.