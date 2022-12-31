شهدت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق» حضوراً كثيفاً من الزوار اليوم وأمس تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع وهطول الأمطار التي دفعت العديد للحضور والاستمتاع بالفعاليات التي وفرتها إدارة المهرجان.وقال الزائر سلمان الفرج: «جذبتنا الأجواء الماطرة اللطيفة، وما شاهدناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن المهرجان، فقررنا استغلال إجازة نهاية الأسبوع بالحضور وأسرتي إلى المهرجان، قادمين من مدينة الرياض»، فيما أكد محمد الدوسري أنه يحرص سنوياً على زيارة المهرجان برفقة أسرته، كون المهرجان يتزامن مع الأجواء المميزة، التي تساعد على التمتع بفعالياته ومختلف أنشطته، وقال: «قضينا وقتًا ممتعًا في سوق شارع الصياهد؛ حيث تعددت المناطق كمدهال الدهناء وقرية الأسر المنتجة، وما لفت انتباهي تنوع المطاعم التي شكّلت خيارات مناسبة أمام الزوار».وقال المقيم محسن العجارمة: «قررت أنا وأسرتي برفقة بعض الأصدقاء الحضور إلى المهرجان، وهي المرة الأولى التي أشاهد فيها هذه الفعاليات المميزة، إضافة إلى الخدمات المتوفرة كالمطاعم ومختلف الأنشطة التي يحتاجها الزائر».