صدر أمس عن اللجنة الإعلامية المنبثقة من نادي الإبل العدد الرابع من صحيفة «مصيحة» التي تغطي أبرز أحداث وفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، الذي يقام تحت شعار «همة طويق»، والذي انطلق في الأول من ديسمبر، ويستمر حتى 10 يناير المقبل.وحمل غلاف الصحيفة عنوان رحلة، التي ترمز إلى رحلة انتقال الإبل المشاركة من أماكنها باتجاه المهرجان. وتضمّن العدد مجموعة من التبويبات التي تنوعت في مجال الاقتصاد والثقافة والأنشطة والفعاليات اليومية التي شهدها المهرجان على مدى قرابة شهر من انطلاقه، كما أفرد العدد صفحة خاصة حول زيارة السفراء والدبلوماسيين، وكذلك معرض السيارات الكلاسيكية، إضافة إلى افتتاح ركن الهجانة السلطانية، وتسليط الضوء على عمل لجان الشؤون العامة بالمهرجان.