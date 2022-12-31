فاجأ المُعلّق الرياضي إبراهيم الجابر، المشاهدين والحضور من محبي منافسات الإبل، بالتعليق على أشواط مسابقتي شلفا ولي العهد ومنافسات الطبع، إذ حظيت مشاركته بتفاعل جماهيري مع صوته الرياضي الذي اعتادته الجماهير في مباريات كرة القدم.بدوره، عبر الجابر عن سعادته المطلقة بوجوده على أرض الصياهد، مبيناً أن ما شاهده اليوم في أرض المهرجان يختلف عما كان قبل عدة سنوات، فكل شيء يتجدد ويتطور بشكل كبير، وسط متابعة وحضور دول الخليج، مثمناً في هذا الصدد للقيادة دعمها لهذا الموروث الثقافي التاريخي في سبيل المحافظة عليه، ولرئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن فلاح حثلين متابعته الدائمة وحرصه على خروج المهرجان بهذا الشكل المميز من جميع الجوانب.