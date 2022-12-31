عبّر الملحق العسكري الألماني ماركوس نسينكير عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار «همة طويق»، مشيرًا إلى أن المهرجان يروي قصة عريقة لماضٍ مجيد عاشه أناس صنعوا التاريخ في هذه المنطقة.وقال: «شدني متحف الأسلحة، وما يحتويه من قطع متنوعة تحكي تاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية»، وأضاف: «ما شاهدته على أرض الواقع يفوق بكثير ما سمعت عن المهرجان، الذي كان أكثر من الخيال من حيث التنظيم الكبير والخدمات الرائعة التي يجدها السائح والزائر، إضافة إلى المعلومات التي يجدها من قبل المشرفين».