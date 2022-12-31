لم تتوقع جماهير الكرة العربية والخليجية والسعودية عامة وجماهير نادي النصر خاصة أن يكون كريستيانو رونالدو قصة النجاح التي تضاهي أسطورة في ملاعب كرة القدم العالمية ضمن نجوم دورينا في موسم 2023، بعدما وقع عقداً مع النصر لموسمين ونصف بقيمة تقارب ٦٠٠ مليون ريال سعودي بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة.

وكشف المصدر لـ "عكاظ" أن كريستيانو رونالدو اتفق مع نادي النصر بعد خروجه من مانشستر يونايتد في نوفمبر وكانت بداية المفاوضات عن طريق رئيس نادي النصر الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع رئيس نادي مانشستر يونايتد إبان عمله في إدارة التسويق في نادي مانشستر يونايتد، حيث افتتح رئيس النصر المفاوضات عبر 5 مراحل مع وكيل أعمال كريستيانو؛ في بدايتها أخذ رئيس النصر موافقة اللاعب، والمرحلة الثانية قدم النصر تفاصيل العرض للاعب الذي رفضه، وفي المرحلة الثالثة تم رفع عرض النصر وبعض المميزات ولكن اللاعب طلب تعديل وإضافات محددة، وفي المرحلة الرابعة عمل رئيس النصر على تعديلات في مقدم العقد والمميزات المالية واللوجستية من سكن ونقل وغيرها، إلا أن اللاعب طلب تعديلات أخرى.

وأضاف المصدر أن اللاعب ووكيله تعجبوا من عروض نادي النصر الذي كان يعرف تفاصيل عقده السابق مع يونايتد خاصة رئيس النادي الذي حصل على صورة من عقده وتفاصيله وطريقة تأمينه الطبي والمميزات الاخرى، وأخذ رئيس النصر السير في المفاوضات وفق مميزات عقده وهذا ما جعل اللاعب ووكيله على حذر في تقديم المعلومات بصورة دقيقة.

وفي المرحلة الخامسة تمت صياغة العقد الجديد في قطر وتحديداً في نهائيات كأس العالم حيث تسلم عقدا مختلفا عن العقود الأربعة شاملا مميزات مالية وحوافز مختلفة وتجهيزات تضاهي وتتفوق ما قدم للاعب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ومن هنا أعطى الموافقة النهائية وتجهيز الفانيلة الخاصة في اللاعب وسحبها من محترف النصر الأوزبكي جلال حيث وجه رئيس نادي النصر فريق عمله بتجهيز تشيرت اللاعب.

وأوضح المصدر: أن النصر سيستحوذ على حسابات اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الإنستغرام و "تويتر" وتفعيل قناة اللاعب في اليوتوب.

وتعمل إدارة التسويق والاستثمار في النصر على الاستفادة الاستثمارية والاقتصادية من عدد متابعي اللاعب في "تويتر" الذي يتجاوز 100 مليون، وعدد متابعيه في إنستغرام 500 مليون، وعدد متابعيه في الفيسبوك 200 مليون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن معدل أرباح رونالدو على كل منشور عبر "إنستجرام" يبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني فضلا عن ٥ مليون متابع على قناته بمنصة "يوتيوب" للفيديوهات، بالإضافة يعد اللاعب رقم واحد في داخل السعودية والخليج والعرب لدى الصغار والشباب.

وابتعد رونالدو بصدارة الرياضيين الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما بلغ عدد متابعيه 100 مليون، وبات رونالدو واحدا من بين 5 أشخاص فقط في العالم وصلوا إلى هذا العدد من المتابعين، والأول بين نجوم الكرة والرياضيين بشكل عام.

ويسبق رونالدو في تلك القائمة كل من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (131.9 مليون)، والمطرب الكندي جاستن بيبر (114.3)، والمطربة الأمريكية كاتي بيري (108.8)، ومواطنتها المغنية ريهانا (106.4).