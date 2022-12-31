أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه سيدعم كافة الأندية بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا، جاء ذلك بعد إعلان نادي النصر التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال عبر تغريدة من حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية».ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، صورًا تجمع رئيس النصر، مسلي آل معمر، مع اللاعب «رونالدو»، بعد توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.من جانبه عبر رئيس النادي مسلي آل معمر ، عن سعادته بهذه الصفقة وقال: «هذه الصفقة أكبر من مجرد فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، والأجيال المقبلة».وشدد اللاعب رونالدو ، أنه متشوق لخوض التجربة الاحترافية في النصر والانضمام لزملائه اللاعبين. وقال: «متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة. الرؤية التي يعمل بها النصر ملهمة جدًا. أنا متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات».وكانت صحيفة «ماركا الإسبانية» أكدت أن رونالدو، سيدافع عن صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وسيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وكشفت العديد من التقارير الصحفية، عن حصول النجم البرتغالي على 350 مليون يورو سنويًا من نادي النصر السعودي.وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد رحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.