تخطط إدارة نادي النصر بيع أكثر من مليون قميص باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استقدامه، وتحقيق أرباح تتجاوز الـ(100) مليون، لكسر الرقم القياسي الذي حققه نادي ريال مدريد الذي جنى مبلغ 95 مليون يورو بعد موسم من التعاقد معه، إذ ستعيد الإدارة النصراوية النظر في العمولة التي يتحصل عليها النادي من بيع القمصان مع الشركة المسوقة لملابس النادي، حيث لا تتجاوز النسبة 10 إلى 15% فقط من مبيعات القمصان، في حين تحصل الشركة الراعية والمصنعة على غالبية الدخل، وتستهدف إدارة مسلي آل معمر، دخول نادي النصر ضمن قائمة الأندية التي تحقق قمصانها أعلى الإيرادات، حيث يتصدر القائمة أمثال مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وبرشلونة .وكان باريس سان جرمان باع في أسبوع أكثر من 800 ألف قميص للنجم الارجنتيني ميسي، المتوج موخرا بكاس العالم، محققا أرباحا اقتربت من 100 مليون يورو، وهو ما يعادل تقريبا أجر النجم الأرجنتيني خلال 3 سنوات.كما تم بيع أكثر من مليون قميص للاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام خلال ستة أشهر ، بعد تعاقد ريال مدريد معه وفق صحيفة أس الاسبانية، كما باع النادي أيضا قرابة المليون قميص باسم النجم «كريستيانو » بعد عام من التعاقد، مما جعل النادي يستعيد مبلغ الـ 95 مليون يورو التي أنفقها للتعاقد معه.