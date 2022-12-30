واصل فريق الفيحاء انتصاراته في دوري روشن السعودي، إذ حقق فوزه الثالث وعلى التوالي على حساب مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، فيما استعاد الشباب نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي مكة تعادل الوحدة والعدالة بدون أهداف، وجاءت هذه اللقاءات الثلاثة ضمن لقاءات الجولة 11 لدوري روشن السعودي.على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، واصل فريق الفيحاء انتفاضته محققاً فوزه الثالث على التوالي بعد أن تفوق على مضيفه الفتح في آخر ربع ساعة من اللقاء بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي الفيحاء كل من: أنتوني نواكايمي (د: 77)، وسعود زيدان (د: 90+8)، وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الثالث ليصل للنقطة 11 وفي المركز 12، فيما تلقى الفتح الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز الثامن.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، استعاد الشباب نغمة الانتصارات بتفوقه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، وجاءت عن طريق كل من: سانتي مينا (د: 21)، اياغو سانتوس (د: 45+1)، عبدالله الخطيب (بالخطأ في مرمى فريقه 86)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثامن ويصل للنقطة 25 محتلاً صدارة الدوري مؤقتاً، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 13 نقطة وفي المركز العاشر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، خرج فريق الوحدة بالتعادل السلبي للمرة الثانية على التوالي وجاءت هذه المرة من أمام ضيفه العدالة بعد مباراة متوسطة من الفريقين وحرمت تقنية الفيديو فريق العدالة من الفوز بعد إلغاء الهدف الذي أحرزه كريستوفر جونزاليس بداعي وجود خطأ قبل وصول الكرة اليه، وبهذه النتيجة يحقق الوحدة التعادل الثالث ويصل للنقطة التاسعة وفي المركز الثالث عشر، وجاء خلفه العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن حقق تعادله الثاني.