أكد عدد من جماهير عسير، أن مباراة «الاتحاد» أمام «أبها »، غداً (السبت) والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مباريات الجولة ال11في دوري روشن السعودي، ستكون نوعا ما سهلة على لاعبي «العميد»، والفوز بنتيجة المباراة، وتصدره ترتيب الدوري، فيما سيشهد ملعب المحالة حضورا جماهيريا كبيرا، عكس ما شهده خلال المباريات السابقة من حضور قليل جداٌ. وقال ل "عكاظ"، سعيد الشهري، وعبدالله الحميدي، ونايف بن ثابت، وعبدالله عفتان، إن «العميد» هو الأجدر بالفوز حيث مستوى اللاعبين فنياً، أفضل بكثير من لاعبي زعيم الجنوب، علاوة على أن ترتيب الفريق في المركز ال3 وبرصيد 21 نقطة وسيصل للنقطة 24 من بوابة أبها، وتصدره الترتيب، بينما أبها صاحب المركز ال7، سيظل برصيد 16 نقطة. وأضافوا، 3 تعادلات للاتحاد، دون خسارة، بينما تعادل أبها في لقاء وخسر 4 ، فيما عامل الأرض لأبها بينما سيكون الجمهور للاتحاد، حيث هذه المقارنات توضح مقدماً أن العميد، أكثر تفوقاً من زعيم الجنوب. وأضافوا، شهدت مدرجات ملعب المحالة، حضورا جماهيريا ضعيفا في جميع مباريات الفريق خلال الجولات السابقة، بينما ستكون المباراة من طرف واحد بحضور جماهيري لأجل الأندية الجماهيرية فقط والمتمثلة في النصر والاتحاد، والهلال.