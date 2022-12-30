أنهى الباطن مساء اليوم (الجمعة) تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة الطائي غداً (السبت) ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، حيث ركز المدير الفني للفريق ألين هورفات خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل على الجوانب التكتيكية والفنية، واختتم التمرين بمناورة على جزء من مساحة الملعب. وكان الباطن وصل إلى حائل ظهر اليوم تحضيراً للمواجهة التي يسعى من خلالها لكسب النتيجة والعودة بأول 3 نقاط، ويمتلك الفريق في رصيده نقطة وحيدة بعد 9 جولات من الدوري.