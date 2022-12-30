بعد حصوله على كأس آسيا وفضية دورة الألعاب الإسلامية تحت 23 عاما، يبحث المدرب الوطني القدير سعد الشهري عن تحقيق إنجاز جديد في بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة، والمقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير المقبل، إذ أعلن قائمة «الأخضر» المشاركة فيها، التي ضمّت 23 لاعبًا (نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران).ومن المقرر أن يدشّن «الأخضر» في الأول من شهر يناير المقبل معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر ذاته.يُذكر أن «الأخضر» سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن الجمعة 6 يناير، على أن يخوض الإثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، والخميس 12 يناير يلاقي «الأخضر» منتخب عمان.