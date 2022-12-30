كان العام 2022م حافلًا بالأحداث والذكريات للرياضة السعودية على مختلف الأصعدة، حيث تواصل وزارة الرياضة العمل لتطوير رياضة الوطن، نحو تحقيق مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استضافة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة والمتنوعة، والتي تأتي ترجمة للدعم السخي واللامحدود الذي يجده القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة والاهتمام الدائمين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ لقي الفوز الكبير والتاريخي للأخضر على المنتخب الأرجنتيني في مستهل مونديال كأس العالم قطر 2022 بهدفين لهدف، صدى كبيرا حول العالم، واستمر ذلك بعد تتويج «الأرجنتين» بالكأس العالمية، حيث كانت لكلمات ولي العهد الأمين لبعثة المنتخب السعودي الأول قبل المونديال بعد تأهلهم للمرة السادسة، في إنجاز تاريخي تمثـل بتصدره للمجموعة، خلال استقبالهم، بالغ الأثر في الخروج بنتيجة مشرفة أمام حامل اللقب وأمام المنتخبين البولندي والمكسيكي، والتي عكست اهتمام القيادة بكل مَن يمثل الوطن في المحافل الدولية، وتقديراً لجهود ولي العهد، أهدى الاتحاد الدولي للتايكوندو الأمير محمد بن سلمان «الحزام الشرفي 9 دان» تسلمه نيابة عنه وزير الرياضة.رقم تاريخي واستضافات عالميةدشَّنت وزارة الرياضة فعالياتها في العام 2022م، في شهر يناير، بإقامة حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022م،، وسجل فيه السعودي يزيد الراجحي؛ سائق «أوفر درايف»، إنجازاً تاريخياً بتحقيقه المركز الثالث، كأول سعودي يصعد منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عاماً، واستضافت الرياض في الشهر ذاته بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية، بمشاركة 4 فرق، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيكو بلباو، وحينها توَّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، فريق ريال مدريد بلقب هذه البطولة. ولأن المملكة موطنا للرياضة، تواصلت الاستضافات للأحداث العالمية حين أقيمت بطولة العالم لكرة اليد «سوبر جلوب 2022»، كما تم توقيع عقدَ استضافة العاصمة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2023م.مشاريع رياضيةأطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية؛ لجعل المملكة مركزاً عالمياً في قطاع الألعاب بحلول عام 2030، وتم افتتاح منشأة نادي أبها الرياضي، والتي أقيمت على مساحة تبلغ 52 ألف متر مربع، وضمّت ملعبين «رئيس ورديف»، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية على أعلى المواصفات والمقاييس، كما أعلن تأسيس 5 اتحادات بارالمبية جديدة هي «السباحة– الإعاقات البصرية– الجلوس والكراسي– البوتشيا– ألعاب القوى»، وإدراج الرياضة البارالمبية تحت (14) اتحادا رياضيا، فضلا عن إعلان فصل الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية إلى كيانين مستقلين؛ هما «الرياضات الجليدية – الثلجية»، وتم تدشين النسخةَ الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم، كمشروع وطني رياضي مشترك، وحققت وزارة الرياضة في شهر يوليو هدفا رياضيا وطنيا في «رؤية المملكة 2030»، يتمثل في زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 48.2%.إنجاز قاري.. وذهبية عالميةتواصلت الإنجازات الرياضية للوطن، حين حقق المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما، بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع الرباع علي مجيد ذهبية الخطف وفضية المجموع في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 عاما، ونجح المنتخب السعودي للتايكوندو بالحصول على 3 ميداليات برونزية في بطول آسيا بكوريا الجنوبية، كما استطاع المنتخب السعودي للبولينغ تحقيق برونزية الفرق في بطولة العالم للشباب، وحقق منتخب الطائرة للشباب لقب النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا، كما تأهل شباب الأخضر لكرة اليد لكأس العالم 2023، فيما نال الرباع السعودي علي العثمان ميدالية منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين. ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل توّج المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس العرب، وتأهل منتخب الناشئين لكرة الطائرة إلى كأس العالم 2023، كما شهدت مشاركة المملكة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في تركيا، وتحقيقَ الأبطال ميداليتين ذهبيتين، و12 ميدالية فضية، و10 برونزيات، وتوّج المنتخب السعودي تحت 23 سنة لكرة القدم ببطولة اتحاد غرب آسيا، كما حققت دنيا أبو طالب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار للتايكوندو، وتمكن السائق يزيد الراجحي من تحقيق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها «فئة T1»، وحقق السائق عبدالمجيد الخليفي بطولة العالم للدراجات النارية باها «فئة الكواد»، أما دانية عقيل فحققت المركز الثاني في «فئة T3»، ومشاعل العبيدان المركز الثالث عالميًا، وتأهل لاعب التزلج السعودي فايق عابدي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، كأول لاعب سعودي وخليجي، وتوج منتخب اليد ببرونزية آسيا والتأهل لمونديال السويد. واستمرارا للتميز، تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجوجيتسو دانة نصار إلى دورة الألعاب العالمية بيرمنغهام 2022م.أحداث رياضية كبرىفازت المملكة باستضافة حدث عالمي آخر كبير، يتمثل في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية «تروجينا 2029»، كما سلَّمت المملكة ملفها الخاص لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، كما أُعلن عن استضافة المملكة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لتنضم إلى جملة الأحداث الرياضية التي تحتضنها المملكة، والتي أصبحت موطنا لمختلف الألعاب والرياضات، كما تم الإعلان عن استضافة موسم الدرعية لمنافسات كأس السوبر الإسباني، كما أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو فوز المملكة باستضافة نهائيات الجائزة الكبرى للعبة.