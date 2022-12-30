حمل عام 2022م، العديد من اللحظات التي ستبقى خالدة في ذاكرة الرياضة المحلية والعربية والدولية، وكان عاما رياضيا بامتياز غنيا بالأحداث والمفاجآت.«عكاظ» تستعرض في ما يلي أهم وأبرز 10 لحظات رياضية لهذا العام الذي يستعد العالم لتوديعه بعد غروب شمس (السبت):١- فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.٢- تحقيق منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم للمرة الثالثة عبر تاريخه بقيادة ليونيل ميسي.٣- هبوط النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة عبر تاريخه.٤- تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.٥- نزال البحر الأحمر بين الأوكراني ألكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة الذي أقيم بجدة.٦- إقامة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى (الفورمولا 1) للمرة الثانية على حلبة جدة وتتويج سائق فريق «ريد بُل» الهولندي ماكس فيرشتابين بالمركز الأول بعد منافسة شرسة مع سائق فريق فيراري القادم من موناكو تشارلز لوكلير.٧- إيقاد شعلة دورة الألعاب السعودية الأولى بمدينة الرياض ليكون الحدث السعودي الأكبر رياضيا.٨- فوز «تروجينا - نيوم» باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.٩- فوز المهاجم الفرنسي بصفوف فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية «البالون دور» لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.١٠- دخول التونسية أنس جابر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حققت التأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.