بمناسبة اليوم العالمي والسعودي للتطوع أقام فريق الإعلام التطوعي في هيئة الصحفيين السعوديين، مساء أمس الأول الاثنين 26 ديسمبر 2022م في قاعة الهيئة في حي الصحافة بمنطقة الرياض، حلقة نقاش حول العمل التطوعي في القطاعات الحكومية البارزة التي تعنى بالأعمال التطوعية في المملكة العربية السعودية، إذ تحدث الضيوف، وهم مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية للعمل التطوعي مشاعل آل مبارك، ومدير عام المشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فهيد الدوسري، ومدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة وأمين لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي الدكتور أحمد غزواني، عن التطوع وأهميته وآثار التطوع في المجتمع لاسيما أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف أن يصل عدد المتطوعين السعوديين لمليون متطوع.وناقش الضيوف المجالات التي ترغب في الاستفادة من المتطوعين وآلية التسجيل فيها وأهمية التطوع في مجالات التنمية في قطاعات الصحة والإسكان، كما تمت مناقشة العديد من النقاط المهمة التي يحتاجها المتطوع لإيصال رسالته السامية في خدمة المجتمع. وأكد الجميع أن التطوع رسالة اجتماعية سامية تسهم في بناء المجتمعات وتطويع الأعمال بشكل إيجابي يخدم الدول.وفي الختام كرم أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان المحاضرين والفريق التنظيمي للحلقة التي أدارها أحمد المعارك وشهدت تفاعلاً من الحضور من خلال المداخلات الهادفة.