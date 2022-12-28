تنطلق غدا (الخميس) منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين؛ الأولى تجمع الأنصار الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (١٤) نقطة بنظيره الهلال الذي يحتل المركز الخامس برصيد (٢٢) نقطة عند الساعة ٤ مساء على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.وعلى نفس الصالة عند الساعة ٦ مساء يلتقي أحد الذي يحتل المركز الثالث برصيد (٢٥) نقطة بنظيره التعاون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد (١٦) نقطة.وتستكمل منافسات الجولة غدا الجمعة بإقامة ثلاث مباريات؛ إذ يلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الاول برصيد (٢٧) نقطة بنظيره الاتحاد الذي يحتل المركز السابع برصيد (٢٠) نقطة عند الساعة ٦ مساء على صالة وزارة الرياضة في جدة.ويلتقي السلام الذي يحتل المركز الثامن برصيد (١٩) نقطة بنظيره الفتح الذي يحتل المركز الرابع برصيد (٢٤) نقطة عند الساعة ٤ مساء على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف.ويلتقي العدالة الذي يحتل المركز التاسع برصيد (١٧) نقطة بنظيره الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد (٢٢) نقطة عند الساعة ٤ مساء على صالة نادي الفتح.ويقام لقاء واحد يوم السبت إذ يجمع ضباء الذي يحتل المركز العاشر برصيد (١٧) نقطة بنظيره النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (٢٦) نقطة عند الساعة ٤ مساء على صالة جامعة تبوك.