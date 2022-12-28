خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، ركنًا لتجمّع الرياض الصحي الثاني يقدم إرشادات توعوية للزوار عن أهمية أخذ التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة بمواعيدها المحددة، بالإضافة إلى إعطاء الزوار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية، وحظي الركن الصحي المقام في منصة «همة طويق» باهتمام الزوار، وأخذ أكثر من 500 منهم لقاح الإنفلونزا الموسمية حتى اليوم الأربعاء «الـ 27 من أيام المهرجان» وذلك باستقباله الزوار والمشاركين والمنظمين يومياً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويقدم الركن الخدمات الطبية والإسعافية بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية، كما يُعرِّف الزوار بطرق الإسعافات الأولية، والتعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، كما يعرض مواد توعوية مرئية ونقاشًا مفتوحًا مع المختصين؛ فضلًا عن وجود الفِرَق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.